Ljubljanska borza letos z rastjo

Ljubljana, 30. decembra - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se v letu 2016 v povprečju zvišali, indeks SBI TOP je pridobil več kot tri odstotke vrednosti. Promet je bil s skoraj 334 milijoni evrov za 15 odstotkov manjši kot lani. Največjo, več kot 100-odstotno rast so beležile delnice Intereurope in Cinkarne Celje.