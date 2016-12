Na Kitajskem policisti ubili tri napadalce

Peking, 29. decembra - Kitajska policija je v sredo ustrelila tri napadalce, ki so v okrožju Moyu v nemirni avtonomni pokrajini Xinjiang na severozahodu Kitajske v napadu na urad Komunistične stranke ubili dve osebi in tri ranili. V "terorističnem napadu" sta bila ubita varnostnik in uradnik, je sporočilo ministrstvo za javno varnost.