Obama in Hillary Clinton najbolj občudovani osebnosti v ZDA

New York, 29. decembra - Ameriški predsednik Barack Obama je na lestvici po anketi Gallupovega inštituta zasedel prvo mesto med moškimi iz vsega sveta, ki so jih Američani v iztekajočem se letu najbolj občudovali. Že 15. leto zapored je med ženskami na prvem mestu Hillary Clinton, kar pa ji ni pomagalo do zmage na predsedniških volitvah 8. novembra.