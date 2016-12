Trgovina v Sloveniji še pod ravnjo iz leta 2008

Ljubljana, 31. decembra - Trgovci v decembru beležijo tudi do 30 odstotkov večjo prodajo glede na povprečen mesec, v skupinah izdelkov, kot so sladkarije, penine, okraski in podobno, pa je odstopanje še višje. Ni še jasno, ali bodo prodajni rezultati letošnjega decembra presegli decembrske iz preteklih let, na splošno pa raven iz leta 2008 še ni dosežena.