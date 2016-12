Projekt No More Ransom odslej tudi s podporo SI-CERT

Ljubljana, 28. decembra - Mednarodnemu projektu za boj proti izsiljevalskim virusom No more ransom se je decembra pridružil tudi nacionalni odzivni center za obravnavo incidentov s področja varnosti elektronskih omrežij SI-CERT. V centru so poskrbeli tudi za slovenski prevod portala nomoreransom.org, ki bo na voljo prihodnje leto, je povedal vodja centra Gorazd Božič.