Cher bo nastopila v filmu o onesnaženju vode v Flintu

Los Angeles, 8. januarja - Ameriška glasbenica in igralka Cher bo nastopila v filmu o onesnaženju vode v mestu Flint v ameriški zvezni državi Michigan. Zaradi onesnaženja je več ljudi zbolelo in tudi umrlo, v teku pa so tudi številne tožbe. Cher bo nastopila v vlogi ženske, katere družino je afera z onesnaženo vodo močno prizadela.