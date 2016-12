Izdatki za dolgotrajno oskrbo v letu 2014 za 3,4 odstotka višji kot leto prej

Ljubljana, 27. decembra - Izdatki za dolgotrajno oskrbo so se leta 2014 glede na leto prej povečali za 3,4 odstotka na 487 milijonov evrov. Rast bruto domačega proizvoda (BDP) je bila v tem obdobju skoraj štiriodstotna, tako da je delež izdatkov za dolgotrajno oskrbo v BDP ostal enak kot v letu 2013, in sicer 1,31 odstotka, so sporočili z državnega statističnega urada.