Pred desetimi leti usmrtili iraškega voditelja Sadama Huseina

Bagdad, 30. decembra - Na današnji dan pred 10 leti so v Bagdadu usmrtili nekdanjega iraškega voditelja Sadama Huseina, sicer enega najbolj krutih diktatorjev 20. stoletja. Njegovi nasprotniki so slavili njegovo smrt in upali, da bo Irak bolj svoboden in predvsem varen, a se položaj v državi odtlej ni bistveno izboljšal.