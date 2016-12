Dars naj bi na vlogo občin glede obalne ceste odgovoril še v tem tednu

Ljubljana/Izola, 28. decembra - Na Darsu so prejeli vlogo koprske in izolske občine za izdajo soglasja k ureditvi obvoza po hitri cesti Koper - Izola zaradi načrtovanega zaprtja obalne ceste. Čeprav naj bi odgovor pripravili še v tem tednu, pa je malo verjetno, da bo do zaprtja obalne ceste in izvzetja hitre ceste skozi predor Markovec prišlo tako kmalu.