Smrt Georgea Michaela odmeva v svetu glasbe

London, 26. decembra - Smrt britanskega glasbenika Georgea Michaela, ki je umrl v starosti 53 let, v svetu glasbe močno odmeva. Na njegovo smrt so se odzvali številni svetovni glasbeniki. Andrew Ridgeley, s katerim sta prepevala v duetu Wham!, je tako zapisal, da mu je izguba strla srce. Sožalje pa so izrazili tudi pevci Elton John, Madonna in Boy George.