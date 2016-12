Papež med polnočnico opozoril na trpljenje

Vatikan, 25. decembra - Papež Frančišek je med polnočnico pred več tisoč verniki, ki so se zbrali v baziliki svetega Petra in na trgu pred njo, opozoril na trpljenje ljudi, zlasti preganjanih v vojni in beguncev, pa tudi na trpljenje brezdomcev. Pozval je k sočutju zlasti do otrok. Opozoril pa je tudi, da je božič postal talec materializma.