Nigerijske sile zavzele zadnjo trdnjavo Boko Harama

Abuja, 24. decembra - Nigerijska vojska je prevzela nadzor nad trdnjavo islamistične milice Boko Haram v gozdu Sambisa na severovzhodu države. To naj bi bila zadnja trdnjava milice v Nigeriji. "Teroristi so na begu in se nimajo več kam skriti," je dejal nigerijski predsednik Muhammadu Buhari, poročajo tuje tiskovne agencije.