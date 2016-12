Filharmoniki izglasovali minimalne pogoje za izvedbo novoletnega koncerta

Ljubljana, 23. decembra - Člani orkestra Slovenske filharmonije (SF) so danes izglasovali minimalne pogoje za izvedbo novoletnega koncerta v Cankarjevem domu. To so zamenjava dirigenta Uroša Lajovica z drugim dirigentom, prekinitev pogodbe z njim in od direktorja zavoda podpisan dokument, ki bo orkestru omogočil aktivno soodločanje pri izbiri bodočih šefov dirigentov.