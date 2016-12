V begunjskem Elanu rast prodaje in števila zaposlenih

Begunje na Gorenjskem, 24. decembra - Begunjski Elan beleži rast prodaje v vseh treh divizijah - zimski, navtični in vetrni. Enako velja tudi za odvisno družbo Elan Inventa. V letu 2017 načrtuje Elan od 10- do 15-odstotno rast prodaje. Povečuje pa se tudi število zaposlenih. V prihodnjih treh mesecih naj bi Elan dodatno zaposlil od 70 do 80 ljudi, so sporočili iz družbe.