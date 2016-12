Predlog reorganizacije centrov za socialno delo v javni razpravi

Ljubljana, 23. decembra - Predlog novele zakona o socialnem varstvu, ki ga je ministrstvo za delo poslalo v javno razpravo, prinaša novo organizacijsko strukturo centrov za socialno delo. Ohranja obstoječih 62 centrov, uvaja pa centralno enoto centrov in 16 območnih centrov na regijski ravni. Javna razprava bo trajala do 15. februarja 2017, so danes povedali na ministrstvu.