KPK: Novela zakona o integriteti ne ponuja povsem ustreznih rešitev

Ljubljana, 23. decembra - Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je ministrstvu za pravosodje posredovala pripombe na predlog novele zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Komisija med drugim ugotavlja, da novela ne ponuja povsem ustreznih rešitev, ki bi omogočile hitro in učinkovito vodenje postopkov, so danes sporočili s KPK.