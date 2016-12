Cene stanovanj v tretjem četrtletju nekoliko višje

Ljubljana, 25. decembra - Povprečne cene stanovanjskih nepremičnin so v tretjem četrtletju nekoliko zrasle, ugotavlja statistični. Glede na drugo četrtletje so bile cene v povprečju višje za 0,8 odstotka. Podražile so se tako nove kot rabljene nepremičnine, a je število prodaj krepko v prid rabljenih, katerih cene so najbolj zrasle v Ljubljani - za 3,4 odstotka.