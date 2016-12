Pouk na podružnični šoli v Osilnici se bo po praznikih znova začel

Ljubljana, 23. decembra - Podružnična Osnovna šola Osilnica bo s 3. januarjem ponovno pričela delovati, obiskovala pa jo bosta dva učenca, so za STA potrdili v Občini Osilnica in na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Predlogu občin Kostel in Osilnica za ohranitev podružnične šole v Osilnici v tem šolskem letu je vlada ugodila v novembru.