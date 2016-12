Avtobusne linije LPP s počitniškim oziroma medprazničnim voznim redom

Ljubljana, 23. decembra - Med počitnicami in božično-novoletnimi prazniki bodo mestne in medkrajevne avtobusne linije Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) obratovale po spremenjenem voznem redu. V noči na božič bodo nočne linije N1, 2, N3, N5, 6, in 11B vozile do 1.15 zjutraj, na Silvestrovo pa bodo ti avtobusi vozili vso noč s 30- oziroma 40-minutnimi intervali.