Na Ptuju začeli urejati pot na Panoramo

Ptuj, 24. decembra - Ptujska občina je začela s prvimi gradbenimi deli na mestnem griču Panorama, kjer se bodo občani in obiskovalci mesta lahko sprehodili skozi arheološki park. Do konca marca bodo uredili skoraj 800 metrov sprehajalnih poti, ob katerih bodo namestili informacijske table in kopije rimskih spomenikov, ki so bili izkopani na tem območju.