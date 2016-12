Za primerno posodabljanje obrambnih zmogljivosti bi se moral obrambni proračun povečati za vsaj 30 milijonov letno

Ljubljana, 22. decembra - Slovenska vojska bi potrebovala nominalno rast obrambnega proračuna v višini 30 do 45 milijonov evrov letno, če bi želeli zagotavljati posodabljanje in izgradnjo nujnih nacionalnih zmogljivosti ter postopno zmanjševanje izpolnjevanja mednarodnih obveznosti. To je pokazal strateški pregled obrambe, s katerim se je danes seznanila vlada.