Vlada sprejela predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je na današnji seji sprejela predlog zakona o čezmejnem izvajanju storitev in ga posredovala v obravnavo v DZ. Eden od ključnih ciljev zakonskih sprememb je preprečevanje zlorab in izogibanj na področju napotitve delavcev. Predlog predpisuje pogoje za izdajo ter prenehanje in odpravo obrazcev A1 za napotitev na delo v tujini.