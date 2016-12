Na čelo Name prihaja Simona Kozjek

Ljubljana, 22. decembra - Vodenje družbe Nama bo v začetku februarja 2017 za leto dni prevzela Simona Kozjek, doslej članica nadzornega sveta družbe, so na današnji seji sklenili nadzorniki. Dosedanja predsednica uprave družbe Mirjana Koporčić Veljić je novembra podala odstopno izjavo iz osebnih razlogov, so iz Name sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.