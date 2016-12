Med prazniki dodatni nočni vlaki in popust na povratne vozovnice

Ljubljana, 24. decembra - Na Slovenskih železnicah bodo med prazniki uvedli dodatne nočne vlake in 30-odstotni popust na vse povratne vozovnice. Ponudba Turist vikend, ki prinaša 30-odstotni popust za povratna potovanja po Sloveniji ob koncih tedna in praznikih, bo veljala vse od danes pa do 2. januarja.