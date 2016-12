Vlada za večjo vključenost starejših na trg dela

Ljubljana, 22. decembra - Vlada je na današnji seji pripravila strateški dokument Starejši in trg dela, s pomočjo katerega naj bi povečali vključenost starejših od 50 let na trg dela. Z možnimi ukrepi želijo povečati stopnjo delovne aktivnosti starejših, doseči daljše ostajanje v zaposlitvi in izboljšati zaposljivost in zdravje starejših.