Pevec uradno potrdil odstop od nakupa Merkurja

Zagreb, 22. decembra - Iz hrvaške trgovske verige s tehničnim blagom Pevec so tudi uradno sporočili, da kljub močnemu interesu odstopajo od nakupa Merkurja. Pred nakupom naj bi jim bilo onemogočeno oceniti stvarno vrednost družbe in analizirati pravna, davčna in finančna tveganja. Zato pred predložitvijo zavezujoče ponudbe niso mogli priti do zadostnih informacij