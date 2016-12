V Nuku o sodelovanju med umetnostjo in znanostjo v vesolju

Ljubljana, 22. decembra - V Narodni in univerzitetni knjižnici (Nuk) se bo popoldne srečala "slovenska vesoljska skupnost". Namen je predstaviti zadnje aktivnosti na področju umetnosti, humanistike in kulture v vesolju ter možne načine sodelovanja med umetnostjo in znanostjo v prihodnje. S srečanjem bo Ksevt obeležil tudi rojstni dan Hermana Potočnika Noordunga.