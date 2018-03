Iz parlamentarnih strank strinjanje za sočasno izvedbo referenduma in volitev

Ljubljana, 15. marca - Predstavniki parlamentarnih strank so se v današnji oddaji Tarča na Televiziji Slovenija večinoma zavzeli za sočasno izvedbo ponovljenega referenduma o zakonu o drugem tiru in državnozborskih volitev. Razlog vidijo v prihranku sredstev. Bolj narazen pa so bili v stališčih o vodenju projekta drugi tir.