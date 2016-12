Vlada in sindikati podpisali v petek parafiran dogovor za javni sektor

Ljubljana, 21. decembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so podpisali dogovor za javni sektor, ki odpravo varčevalnih ukrepov postavlja v leti 2017 in 2018. Minister za javno upravo Boris Koprivnikar je po podpisu dejal, da je vesel, da so pogajanja zaključili v dialogu in v okviru, ki je javno-finančno vzdržen. Zadovoljstvo so izrazili tudi sindikalisti.