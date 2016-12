Evropska komisija predlaga okrepitev schengenskega informacijskega sistema

Bruselj, 21. decembra - Evropska komisija je danes predlagala okrepitev schengenskega informacijskega sistema (SIS) za učinkovitejši boj proti terorizmu in čezmejnemu kriminalu, boljše upravljanje meja in migracij ter učinkovitejšo izmenjavo informacij med državami članicami EU, so sporočili iz Bruslja.