Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 24. decembra - Pri založbi Modrijan so izdali roman švedskega pisatelja Hjalmara Söderberga Resna igra, pri založbi ZRC pa monografijo Borisa Golca z naslovom Valvasor: Njegove korenine in potomstvo do danes. Pri Mladinski knjigi je izšla knjiga britanske biologinje Allane Collen 10-odstotno človek ter delo Laure Overdeck za otroke Matematika za lahko noč.