Nagrade 12. SBI: Za življenjsko delo Marjanu Mančku, nagrada Hinka Smrekarja Damijanu Stepančiču

Ljubljana, 21. decembra - Na 12. slovenskem bienalu ilustracije so za življenjsko delo nagradili Marjana Mančka. Nagrado Hinka Smrekarja je žirija namenila Damijanu Stepančiču za ilustracije v knjigi Arsenij!, plaketo Hinka Smrekarja sta prejeli Suzi Bricelj in Tina Dobrajc, priznanje Hinka Smrekarja pa je žirija namenila Andreji Peklar in Mateju Stupici.