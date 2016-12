Praznična Slovenija do novega leta v znamenju glasbe in zabave

pripravil Gregor Mlakar

Ljubljana, 21. decembra - Praznično dogajanje po Sloveniji bo v dneh pred božičem in vse do novega leta na vrhuncu. Najbolj zabavno bo v prestolnici, ki je že od konca novembra odeta v praznične barve, številni dogodki se že nekaj časa vrstijo tudi v Mariboru. Glasbene prireditve in prednovoletni sejmi bodo te dni potekali tudi v številnih drugih mestih.