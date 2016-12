Leto 2017: Globalna gospodarska rast bo odvisna predvsem od Trumpa in cen nafte

piše Janja Zalar

Ljubljana, 31. decembra - Globalna gospodarska rast se bo prihodnje leto po napovedih analitikov in institucij gibala okoli treh odstotkov. In če si analitiki med seboj niso edini, ali bo rast v 2017 vendarle nekoliko višja od letošnje, se vsi strinjajo v eni stvari. Rast bo odvisna od dveh faktorjev: ekonomske politike Donalda Trumpa in cen nafte.