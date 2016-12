Nika Autor in Andreja Hribernik za STA: Ustvariti fokus znotraj razgrnjene palete vsebin in tem

pogovarjala se je Maja Čehovin Korsika

Ljubljana, 28. decembra - Umetnica Nika Autor in kustosinja Andreja Hribernik projekt, ki bo predstavljal Slovenijo na 57. likovnem bienalu v Benetkah prihodnje leto, snujeta v tesni navezi umetnik-kustos. Projekt je sicer v delu, smernice so zastavljene, rezultat pa ne bo znan vse do zadnjega aprilskega roka. Potrdita, da bo šlo za nadgradnjo dosedanjega dela Nike Autor.