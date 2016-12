Leto 2016: Gospodarska gibanja v Sloveniji optimistična

piše Matej Luzar

Ljubljana, 31. decembra - Gospodarske razmere so se v Sloveniji letos dodatno izboljšale, kar se med drugim kaže v zvišanju obsega BDP in večji zaposlenosti. Na višjo gospodarsko rast sta med drugim vplivala večja domača potrošnja in rast izvoza. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da izzivi ostajajo in da BDP še vedno precej zaostaja za predkrizno ravnjo.