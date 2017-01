Leto 2017: Področji visokega šolstva in znanosti čakata na ključna zakona

piše Aleš Kocjan

Ljubljana, 2. januarja - Področje visokega šolstva in znanosti bo v letu 2017 zaznamovalo predvsem sprejemanje dveh ključnih zakonov - novega zakona o visokem šolstvu (Zvis) in zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti. Lahko bi prišlo tudi do prvih sodnih postopkov zaradi izplačevanja dodatkov za stalno pripravljenost.