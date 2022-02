Levica: Energetski vavčerji naj se razdelijo glede na dohodek gospodinjstva

Ljubljana, 15. februarja - V Levici so kritični do vladnega predloga zakona, ki prinaša solidarnostni energetski dodatek. Kot izpostavljajo, bo denar praktično teden dni pred volitvami razdeljen razmeroma naključno. Z dopolnili v Levici med drugim predlagajo, da se vavčerji razdelijo v 15 dneh po uveljavitvi zakona in glede na dohodek gospodinjstva.