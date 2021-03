V odvetniški zbornici ogorčeni nad Počivalškovim komentarjem o odvetnikih

Ljubljana, 29. marca - V Odvetniški zbornici Slovenije so ogorčeni nad nedeljsko izjavo ministra za gospodarstvo Zdravka Počivalška, v kateri po oceni zbornice odgovornost za nerazumevanje ukrepov s strani javnosti vali na odvetnike. Očitek odvetnikom, da branijo kršitelje, pa je s stališča vloge odvetništva zgrešeno in nevarno stališče, so zapisali.