V Kranju priložnost za spoznavanje delovanja sil zaščite in reševanja

Kranj, 30. maja - Kranj bo od danes do sobote prizorišče 9. Bogatajevih dni zaščite in reševanje. Obiskovalci bodo imeli priložnost spoznati delo Civilne zaščite, različnih reševalnih enot in služb, društev, organizacij, Slovenske vojske in Policije. Potekali bodo tudi strokovni posveti, delavnice in okrogle mize.