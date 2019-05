BiH in Srbija napovedujeta protiukrepe zaradi kosovskih carin

Sarajevo/Zagreb, 27. maja - Bosna in Hercegovina ter Srbija sta danes pozvali Evropsko unijo, naj nujno pomaga rešiti trgovinski spor, ki ga je sprožilo Kosovo, ko je novembra lani uveljavilo 100-odstotne carine na blaga iz obeh držav. Če Priština spornih carin ne bo odpravila do 1. julija, sta Sarajevo in Beograd napovedala možnost protiukrepov.