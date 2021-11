V Kranju se začenja 51. Teden slovenske drame

Kranj, 3. novembra - S podelitvijo lanskih nagrad za najboljše novo slovensko dramsko besedilo se bo drevi ob 19. uri v Prešernovem gledališču Kranju (PGK) začel 51. Teden slovenske drame. Ta bi sicer moral potekati že spomladi, ko so njegovo izvedbo onemogočile epidemiološke omejitve. Festival bo do 13. novembra ponudil devet predstav in vrsto drugih dogodkov.