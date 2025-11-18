Ministrica Klampfer na vrhu o digitalni suverenosti pozvala h krepitvi razvoja lastnih rešitev

Berlin, 18. novembra - Evropa mora po besedah ministrice za digitalno preobrazbo Ksenije Klampfer okrepiti razvoj lastnih digitalnih rešitev, od umetne inteligence do kibernetske varnosti. "Le z jasnimi standardi, pametnimi naložbami in učinkovito zaščito državljanov bomo zagotovili resnično digitalno suverenost," je dejala na vrhu o digitalni suverenosti v Berlinu.