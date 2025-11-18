Po vsem svetu težave pri dostopnosti nekaterih spletnih strani

Ljubljana, 18. novembra - Več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X, se sooča s težavami v delovanju. Razlog so težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer napake že odpravljajo. Vodja centra za kibernetsko varnost SI-CERT Gorazd Božič je ob tem za STA pojasnil, da je očitno šlo za tehnične napake, in ne varnostni incident.

"Cloudflare se sooča s težavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve," so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in jo že odpravljajo.

Čez slabo uro so sporočili, da so težavo odpravili, vendar se lahko nekatere stranke še naprej soočajo z dostopom do spletne strani Cloudflara.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi, in ne od botov, navaja BBC.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare.

Med drugim je bila nekaj časa nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki sicer spremljajo delovanje spletnih storitev. Kot je razvidno iz omenjene spletne strani, so se s težavami poleg omrežja X med drugim soočali tudi ChatGpt, Uber, Zoom ter nekatere spletne video igre, kot so Valorant, RuneScape in League of Legends.

Kot je spomnil Božič, je do podobnih težav z dostopnostjo spletnih strani prišlo pred slabim mesecem, razlog za to pa je bil izpad storitev Amazon Web Services. Po njegovem prepričanju je ta centralizacija tovrstnih storitev pri manjšem deležu velikih tehnoloških podjetij problem današnjega interneta.

"Internet je bil zasnovan zato, da bi v bistvu zdržal take napake, ampak koncentracija v velikih podjetjih, kot so Amazon, Google, Cloudflare in tako naprej, pa pomeni, da imamo zdaj točke, kjer, če pride do izpada, čutimo posledice na velikem delu interneta," je pojasnil Božič.

Brez družbenopolitičnih sprememb se po njegovem mnenju ne bo moglo nasloviti te centralizacije. Ena možnost bi bila regulacija na nivoju EU, ampak se Božič ob tem sprašuje, če je za kaj takega sploh dovolj politične volje.

Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se je sicer soočala tudi spletna stran STA.