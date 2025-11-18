Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB
Ljubljana, 18. novembra - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 18. novembra 2025.
---------------------------------------------------- Država Valuta Tečaj Oznaka Šifra ---------------------------------------------------- ZDA USD 840 1,1590 Japonska JPY 392 179,94 Bolgarija BGN 975 1,9558 Češka CZK 203 24,188 Danska DKK 208 7,4684 Velika Britanija GBP 826 0,88210 Madžarska HUF 348 384,96 Poljska PLN 985 4,2440 Romunija RON 946 5,0870 Švedska SEK 752 10,9970 Islandija ISK 352 147,20 Švica CHF 756 0,9233 Norveška NOK 578 11,7333 Turčija TRY 949 49,0676 Avstralija AUD 036 1,7830 Brazilija BRL 986 6,1893 Kanada CAD 124 1,6257 Kitajska CNY 156 8,2410 Hongkong HKD 344 9,0233 Indonezija IDR 360 19420,32 Izrael ILS 376 3,7915 Indija INR 356 102,6440 Južna Koreja KRW 410 1695,61 Mehika MXN 484 21,3761 Malezija MYR 458 4,8261 Nova Zelandija NZD 554 2,0459 Filipini PHP 608 68,182 Singapur SGD 702 1,5093 Tajska THB 764 37,569 Južna Afrika ZAR 710 19,9751 ----------------------------------------------------