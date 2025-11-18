Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB

Ljubljana, 18. novembra - Tečajnica Banke Slovenije - referenčni tečaji ECB z dne 18. novembra 2025.

----------------------------------------------------
Država                    Valuta         Tečaj
                       Oznaka Šifra
----------------------------------------------------
ZDA                     USD    840         1,1590
Japonska                JPY    392       179,94
Bolgarija               BGN    975         1,9558
Češka                   CZK    203        24,188
Danska                  DKK    208         7,4684
Velika Britanija        GBP    826         0,88210
Madžarska               HUF    348       384,96
Poljska                 PLN    985         4,2440
Romunija                RON    946         5,0870
Švedska                 SEK    752        10,9970
Islandija               ISK    352       147,20
Švica                   CHF    756         0,9233
Norveška                NOK    578        11,7333
Turčija                 TRY    949        49,0676
Avstralija              AUD    036         1,7830
Brazilija               BRL    986         6,1893
Kanada                  CAD    124         1,6257
Kitajska                CNY    156         8,2410
Hongkong                HKD    344         9,0233
Indonezija              IDR    360     19420,32
Izrael                  ILS    376         3,7915
Indija                  INR    356       102,6440
Južna Koreja            KRW    410      1695,61
Mehika                  MXN    484        21,3761
Malezija                MYR    458         4,8261
Nova Zelandija          NZD    554         2,0459
Filipini                PHP    608        68,182
Singapur                SGD    702         1,5093
Tajska                  THB    764        37,569
Južna Afrika            ZAR    710        19,9751
----------------------------------------------------
