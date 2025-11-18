Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol
Ljubljana, 18. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,18-odstotni padec in trgovanje sklenil pri 2436,57 točke. Vlagatelji so opravili za 1,9 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in NLB, ki so se danes pocenile za 0,48 oz. 0,84 odstotka.
Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 701 znak (brez presledkov) oziroma 128 besed.
Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov