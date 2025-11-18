Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 18. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,18-odstotni padec in trgovanje sklenil pri 2436,57 točke. Vlagatelji so opravili za 1,9 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in NLB, ki so se danes pocenile za 0,48 oz. 0,84 odstotka.

Ljubljana. Ljubljanska borza. Foto: Mateja Benec/STA Arhiv STA

Ljubljana.
Ljubljanska borza.
Foto: Mateja Benec/STA
Arhiv STA

Celotna novica je dostopna le naročnikom.
Novica vsebuje 701 znak (brez presledkov) oziroma 128 besed.

Novico lahko kupite. Cena: 1 žeton; na računu: 0 žetonov

sys/bdo
© STA, 2025