Ljubljanska borza: SBI TOP malenkost navzdol

Ljubljana, 18. novembra - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes zabeležil 0,18-odstotni padec in trgovanje sklenil pri 2436,57 točke. Vlagatelji so opravili za 1,9 milijona evrov prometa, največ z delnicami Krke in NLB, ki so se danes pocenile za 0,48 oz. 0,84 odstotka.