Svet EU nadaljeval razpravo o prihodnji skupni kmetijski politiki

Bruselj, 18. novembra - Ministri EU, pristojni za kmetijstvo, so v Bruslju nadaljevali razpravo o predlogih za skupno kmetijsko politiko po letu 2027. Seznanili so se s predlogoma o ribolovnih možnostih za Atlantik in Severno morje ter za Sredozemsko in Črno morje za leto 2026, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.