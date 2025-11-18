Pregled najnovejših napovedi BDP za Slovenijo

Ljubljana, 18. novembra - Mednarodni denarni sklad (IMF) je v najnovejši oceni znižal napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Letos naj bi bila 0,8-odstotna, v prihodnjih dveh letih pa naj bi se okrepila na 2,2 oz. 2,3 odstotka. STA objavlja posodobljeno tabelo napovedi domačih in mednarodnih ustanov.