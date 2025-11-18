IMF napoved letošnje rasti slovenskega BDP znižal na 0,8 odstotka
Ljubljana, 18. novembra - Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se bo po najnovejši napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) letos okrepil za 0,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od njihove oktobrske napovedi. Napoved rasti za prihodnje leto je sklad znižal za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka, leta 2027 pa pričakuje 2,3-odstotno rast.
