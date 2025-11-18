IMF napoved letošnje rasti slovenskega BDP znižal na 0,8 odstotka

Ljubljana, 18. novembra - Slovenski bruto domači proizvod (BDP) se bo po najnovejši napovedi Mednarodnega denarnega sklada (IMF) letos okrepil za 0,8 odstotka, kar je 0,3 odstotne točke manj od njihove oktobrske napovedi. Napoved rasti za prihodnje leto je sklad znižal za 0,1 odstotne točke na 2,2 odstotka, leta 2027 pa pričakuje 2,3-odstotno rast.

Ljubljana, Banka Slovenije. Novinarska konferenca ob koncu rednih posvetovanj z misijo Mednarodnega denarnega sklada, na kateri so med drugim predstavili prve ugotovitve misije, sodelovali so vodja misije Huidan Lin, finančni minister Klemen Boštjančič in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc. Foto: Daniel Novakovič/STA

Novinarska konferenca ob koncu rednih posvetovanj z misijo Mednarodnega denarnega sklada, na kateri so med drugim predstavili prve ugotovitve misije, sodelovali so vodja misije Huidan Lin, finančni minister Klemen Boštjančič in namestnik guvernerja Banke Slovenije Primož Dolenc.
Foto: Daniel Novakovič/STA

