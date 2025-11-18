Po vsem svetu težave pri dostopnosti nekaterih spletnih strani

Ljubljana, 18. novembra - Več spletnih strani, med drugim družbeno omrežje X, se sooča s težavami v delovanju. Razlog so težave pri delovanju ponudnika spletne infrastrukture Cloudflare, kjer napake že odpravljajo, poroča britanski BBC.

"Cloudflare se sooča s težavami z notranjo storitvijo. Nekatere storitve so lahko občasno motene. Osredotočeni smo na ponovno vzpostavitev storitve," so okoli 13. ure po srednjeevropskem času sporočili iz podjetja Cloudflare.

Nekaj po 14. uri so nato sporočili, da so prepoznali težavo in jo že odpravljajo.

Cloudflare je velik ponudnik internetne varnosti po vsem svetu, ki izvaja storitve, kot je preverjanje, ali povezave obiskovalcev s spletnimi stranmi prihajajo od dejanskih ljudi, in ne od botov, navaja BBC.

Ni točno znano, koliko spletnih strani je nedostopnih zaradi težav pri podjetju Cloudflare. Poleg omrežja X po poročanju BBC uporabniki poročajo tudi o težavah z dostopnostjo orodja ChatGPT.

Med drugim je trenutno nedostopna tudi spletna stran Downdetector, preko katere lahko uporabniki sicer spremljajo delovanje spletnih storitev.

Z občasnimi motnjami pri dostopnosti se sicer sooča tudi spletna stran STA.